Sonia Abrão relembra infância com o primo Chorão: 'Eu que escolhi o nome dele'

Sonia Abrão foi a primeira entrevistada da nova temporada do De Frente Com Blogueirinha, na Dia TV, e - diante de um público mais jovem da internet - relembrou no programa comandado pela personagem de Bruno Matos da convivência com o seu primo Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. que morreu em 2013.

"Meu pai e meu tio, pai dele, eram os únicos irmãos. Então tiveram fases em que moramos todos juntos, na mesma casa. Quando o Alê (Alexandre, nome de batismo de Chorão) nasceu, eu que escolhi o nome dele, depois fui madrinha de casamento dele. Nós fomos criados da mesma maneira, era uma família super unida. Nós crescemos juntos. A gente não era primo, éramos todos irmãos", contou Sonia, que era sete anos mais velha do que Chorão, nascido em 1970.

Nascido Alexandre Magno Abrão, Chorão, que fez sucesso nacional com a banda Charlie Brown Jr., foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo no dia 6 de março de 2013. Ele tinha 42 anos.

Último encontro

"Isso [a morte de Chorão] é uma coisa que dó muito forte até hoje. A última vez que eu estive com o meu primo foi exatamente no velório do meu pai. E ele já estava no auge da depressão. A gente passou uma madrugada ali no velório e acho que foi o dia me que a gente teve a conversa mais profunda da nossa vida. Só podia ser de despedida. Então quando tudo aconteceu, foi um baque danado."

Apoio na carreira

"O primeiro demo que ele fez com o Charlie Brown eu estava na rádio, e era AM, mas ele foi levar lá pra gente para dar uma força, para tocar. Claro que a gente ia tocar, mesmo sendo AM. Ele também trabalhou na minha produtora como caboman, fazia reportagens, acompanhava a equipe."

Sucesso

"Meu tio (pai do Chorão) vendeu o que ele tinha dentro de casa. Desde eletrodoméstico a mobília, ele vendeu tudo o que ele podia para comprar equipamento, financiar viagens, e deu certo. Um dos momentos em que ele se sentiu recompensado de ter feito tudo isso pelo filho foi quando ele viu o Chorão no Jô Soares. Para ele, aquilo foi o ‘Oscar’; como pai, foi um momento muito lindo."

José Loreto como Chorão

Um filme sobre a vida de Chorão já está em produção e José Loreto foi escalado para dar vida ao cantor. Mas Sonia Abrão confessa que não aprovou a escalação, apesar de respeitar o trabalho do ator.

"Eu não gostei nem um pouco [da escalação]. Eu fico até constrangida de falar porque eu não consigo ver o Chorão nele. Não precisa ter necessariamente uma semelhança muito grande, mas você precisa olhar e achar um ponto em comum. E eu não acho."

"O Loreto é um bom ator, respeito o trabalho dele. Daria conta do recado. Mas eu não concordo com essa escalação. O cara tem talento, tem experiência, ele é versátil. Talvez o talento e a sensibilidade dele faça com que em cena a gente veja o Chorão."

"Mas eu sou a única da família que falou não, o resto gosta. Minha irmã [Margareth Abrão] pensava no Zé Loreto se um dia fosse haver um filme do Chorão, olha que engraçado."