Sonia Abrão faz série de críticas a Maisa: 'Não gostava desde criancinha'

Sônia Abrão, 62, fez uma série de críticas a Maisa, 23.

O que aconteceu

A apresentadora contou que suas queixas surgiram ainda no início da carreira de Maisa na TV. "Eu não gostava da Maisa desde que ele era criancinha e trabalhava com o Silvio Santos, com aqueles cachinhos, achava aquela menina um porre. Gostava da dupla, funcionava bem. Quando separaram, eu achei uma pena", disse.

A jornalista criticou a postura da atriz. "Eu achei que ela foi crescendo tão antipática quanto ela era criança, embora ela era criança, eu entendia isso. Ela era muito malcriada, muito mal-educada, aquilo me incomodava", afirmou ela no "De Frente com Blogueirinha".

Sonia também ironizou quando Blogueirinha afirmou que Maisa seria "um doce". "Ah, muito doce... Muito doce... Pelo amor de Deus! Aí ela foi crescendo meio antipática, arrogante, e também meu santo não batia com o dela", declarou a jornalista.

A apresentadora do "A Tarde é Sua" ainda questionou o trabalho de Maisa como atriz na TV Globo. "Ela tinha feito 'Carrossel', não dava pra demonstrar muito talento. Quando ela chegou na Globo e falaram que ela ia fazer novela, eu falei: 'Meu Deus, que desastre!'", disse ela.

Sobraram críticas até para Larissa Manoela, amiga e ex-colega de elenco de Maisa. "A Larissa Manoela já tinha se ferrado quando fez 'Além da Ilusão'. Ela é uma ótima atriz. Ela fez uma primeira fase muito boa, mas a segunda fase ela foi de uma canastrice total", opinou Abrão.