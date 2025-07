Sheila Mello diz que tinha medo de ser sensual: 'Escapei de três estupros'

Sheila Mello, 46, revelou que ter nascido mulher na periferia de São Paulo foi difícil e ficou perto de ser vítima de abusadores.

O que aconteceu

Mello explicou que descobrir a própria feminilidade na adolescência foi algo difícil. Durante participação no podcast Papagaio Falante, ela destacou que essa dificuldade foi, primeiro porque se sentia muito diferente dos irmãos e dos primos com quem brincava; e, segundo, porque passou a se sentir vulnerável.

A famosa contou que chegou a usar cinta para esconder os seios. "Não foi fácil para mim descobrir minha feminilidade porque no meu quintal só tinha homens, meus irmãos, meus primos... Meus peitos começaram a nascer, eu botava cinta para tapar meus seios, foi uma fase ruim, difícil, porque fiquei com a sensação de que não ia mais pertencer àquele lugar".

Na sequência, ela contou que "parecia perigoso" ser mulher, e isso a amedrontava. "[Eu morava] em um bairro [perigoso], mas sempre fui tão protegida por Deus que escapei de três estupros... Então, realmente, ter peitos era perigoso... Foi bem pesado, você está ali na periferia é muita vulnerabilidade. Então ter seios, ser sensual... Chegou uma época que entendi que isso [ser sensual e mulher] era perigoso e também ia me tirar pertencimento dos meninos, então relutei, escondi meus peitos".

Sheila Mello cresceu na Cidade Ademar, distrito na periferia da zona sul de São Paulo. De infância humilde, ela alcançou a fama após vencer concurso e entrar para o time de dançarinas do grupo É o Tchan!, Depois, se formou em artes cênicas. Atualmente solteira, ela é mãe de Brenda, 12, do casamento com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, 50.