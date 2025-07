Tricolor, Mel Maia já namorou João Pedro, 'algoz' do Fluminense no Mundial

Mel Maia já viveu um romance com o jogador João Pedro, "carrasco" do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Ele marcou os dois gols que levaram o Chelsea para a final do campeonato.

Como foi o namoro

Mel Maia e João Pedro começaram a se relacionar em 2019. Os rumores surgiram no início do ano, quando os dois foram vistos em clima de romance durante uma gravação de Nego do Borel. Na época, eles desconversaram, mas acabaram assumindo o namoro durante o Rock in Rio, em setembro.

João Pedro tinha 18 anos e jogava pelo Fluminense, time que o revelou, enquanto Mel Maia, com 15, já era reconhecida como atriz. Mesmo cientes de que a carreira do jogador o levaria para o exterior, eles decidiram seguir com o relacionamento.

A distância, no entanto, pesou e provocou o término do casal. Em janeiro de 2020, João Pedro se transferiu para o Watford, da Inglaterra, e, apesar de a atriz visitaro país europeu, o namoro chegou ao fim dois meses depois, em março.

Uma publicação de Mel Maia nas redes sociais sugeriu que o término deixou uma mágoa. "A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você, esquecendo grandes momentos, e indo para a gandaia no mesmo dia, né?", escreveu, antes de apagar a mensagem.

João Pedro rebateu as críticas e negou ter saído para festas. "Fui na casa de um amigo que ia fazer uma tatuagem. Não gosto disso, mas tenho que me posicionar. Eu tenho que me proteger também".

Atualmente, os dois são amigos. Mel Maia celebrou os dois gols do ex-namorado em vídeo nas redes sociais.

Vida que segue

Meses após o término, João Pedro voltou a chamar atenção pela vida pessoal por se casar, aos 18 anos, com a influenciadora Carol Assis. A cerimônia aconteceu em dezembro de 2020, na Inglaterra, mas o casamento terminou dois anos depois. Desde então, o jogador tem mantido a vida amorosa longe dos holofotes.

Já Mel Maia está atualmente namorando o boxeador Luan Medeiros, campeão brasileiro e atleta de alto rendimento do Exército. O relacionamento foi assumido publicamente em abril deste ano, após rumores que começaram quando os dois passaram a treinar juntos, em fevereiro. Luan tem 30 anos e também é carioca.