Marina Ruy Barbosa, 30, compartilhou novas fotos de sua viagem pelas Ilhas Turks e Caicos, no mar do Caribe.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a atriz mostrou que curtiu os dias ensolarados na praia com mar cristalino, usando um biquíni marrom. "Bem me quer", escreveu na legenda.

Nos comentários, Marina recebeu vários elogios. "Você está ainda mais linda loira", disse uma seguidora; "Que linda", exaltou outra.