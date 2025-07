Eclipse solar mais longo de todos os tempos já tem data para acontecer

O eclipse mais longo da história já tem data para acontecer, graças à tecnologia precisa da Nasa — mas não será visto por esta geração.

O que vai acontecer

O maior eclipse solar total a ser registrado nos próximos milênios ocorrerá em 16 de julho de 2186. A previsão é que ele dure 7 minutos e 29 segundos de escuridão total. A faixa de sombra vai cruzar a Colômbia, a Venezuela e a Guiana.

No Brasil, o eclipse poderá ser visto de forma parcial em todo o território nacional. conforme aponta a plataforma Time and Date. Os eclipses solares acontecem quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Esse alinhamento bloqueia parcial ou totalmente a luz solar. Dependendo do grau de cobertura, o fenômeno pode ser total, parcial ou anular.

Até agora, o eclipse mais longo da história até agora aconteceu em 15 de junho de 743 a.C.. Ele pôde ser observado no Oceano Índico, próximo às costas do Quênia e da Somália, na África. As informações são da agência espacial americana.

Como a Nasa consegue fazer essa previsão?

Durante eclipses totais a camada mais externa do Sol, chamada coroa solar, fica visível de forma segura usando óculos especiais. Isso ajuda os cientistas a entender como o calor e a energia do Sol são lançados no espaço.

Esses ventos solares podem causar problemas em satélites, redes de energia e sistemas de comunicação na Terra. Por isso, estudar o Sol é essencial para prever esses impactos.

A NASA consegue calcular eclipses com alta precisão. Astrônomos utilizam as leis de Newton para determinar como a Terra e a Lua se movem ao redor do Sol.

Depois, colocam essas informações em computadores que simulam esses movimentos no passado e no futuro. Assim, é possível prever com exatidão quando e onde os eclipses vão acontecer, com margem de erro inferior a um minuto, mesmo em previsões para muitos séculos.