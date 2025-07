Mãe de Marília Mendonça exigiu 50% do seguro de acidente, diz pai de vítima

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, exigiu metade do seguro oferecido pela empresa dona do avião em acordo com familiares das outras quatro vítimas no acidente aéreo que matou a cantora, segundo George Freiras, pai do produtor Henrique Bahia, uma das vítimas do acidente.

O que aconteceu

Pai da vítima falou a Splash que Ruth só aceitaria o acordo dentro dos seus termos. Segundo ele, as famílias foram informadas sobre a exigência da equipe de Ruth Moreira por meio da PEC Aviação, empresa responsável pela aeronave. A família optou por não informar qual era o valor total ofertado no seguro.

Familiares das vítimas aceitaram a exigência em acordo extrajudicial por falta de opções, segundo George. Caso as famílias das outras quatro vítimas não aceitassem a divisão dos 50% restantes, a questão seria discutida na Justiça, o que poderia atrasar o pagamento do seguro em anos. Resolução ocorreu em 2023.

Splash entrou em contato com Robson Cunha, advogado de Ruth Moreira. A reportagem será atualizada caso eles se manifestem sobre as declarações. A PEC Aviação também foi procurada, mas não retornou contato.

A seguradora só paga se estiverem todas as partes de acordo. Caso não aconteça, o valor fica em juízo enquanto as partes discutem. Uma briga dessa poderia levar oito, dez anos. Todos tinham a prioridade de resolver rápido.

George Freitas, pai de Henrique Bahia

Sabemos de tudo o que aconteceu pelo contato com a Fernanda, mãe do meu neto. [...] É uma questão da consciência das pessoas, que ficaram indignadas com essas condições.

George Freitas, pai de Henrique Bahia

George disse que o caso não foi divulgado antes pelos familiares por falta de oportunidade. "Não tínhamos o poder de mídia. Todos aceitaram e se recolheram. As pessoas perderam os seus entes queridos, e uma das melhores cantoras do Brasil tinha partido com eles".

Marília Mendonça e Henrique morreram no dia 5 de novembro de 2021. Acidente aéreo ocorreu quando estavam a caminho de um show em Caratinga (MG). Também estavam no avião o tio de Marília, Abicelí Silveira, o piloto e o co-piloto. Aeronave caiu próxima a uma cachoeira após se chocar com um cabo de energia.

Henrique Bahia tinha 32 anos e trabalhava havia seis com a cantora. O corpo do produtor foi enterrado em Salvador após a tragédia. "A Fernanda precisava de um apoio para cuidar do filho. É uma criança que perdeu o pai. [...] A parte mais fraca foi a que chorou. É assim que eu analiso", concluiu George. Bernardo, filho do produtor musical, tem 12 anos.