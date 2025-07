Kami descobre que Marlon se tornou ator pornô em 'Dona de Mim'

No capítulo de quarta-feira (9), da novela "Dona de Mim" (Globo), Nina despista Dara e Stephany.

Danilo avisa a Filipa que Nina está na batalha de rimas. Aori expulsa Vespa da batalha. Kami fica mexida com a presença de Ryan. Vespa cobra a dívida de Lucas e ameaça Ryan.

Lucas ajuda Ryan. Ryan explica sua situação no presídio. Vespa se impressiona com Nina. Filipa resgata Nina com a ajuda de Danilo. Sofia tem um pesadelo com Vanderson.

Kami confronta Marlon sobre seus vídeos na internet, e ele deduz que foi enganado por Adriano. Filipa tem uma crise por conta de Nina, e Sofia se assusta.