José Loreto avisou 'jogadores polêmicos' ao usá-los de inspiração em série

José Loreto é o protagonista de "Jogo Cruzado", nova série da Disney em que ele interpreta o personagem Matheus Reis. Na produção, que estreia no streaming amanhã, ele é um jogador de futebol polêmico, que tem sua vida pessoal agitada sendo exposta pela jornalista Elisa, vivida por Carol Castro.

Em conversa com Splash, Loreto confessou que não se inspirou em um jogador específico para seu personagem, mas resolveu criar uma mistura entre diversos nomes do futebol brasileiro que, assim como Matheus, vivem uma vida polêmica fora dos campos.

São muitos nomes para cada coisa. O tênis é de um, uma fala que é de outro. Eu peguei as nossas maiores estrelas, essas pessoas de mais visibilidade no futebol, os mais polêmicos também. Desde os antigos até os da atualidade e fui fazer o meu jogador. Eu queria ter uma digital que fala assim: 'Esse cara existe', mas não tem um nome específico. Ele é uma colcha de retalhos. José Loreto sobre novo personagem

Ele consultou os nomes que serviram de inspiração para o papel, antecipando alguns detalhes da trama. "Para todos que eu busquei uma forma de laboratório, de pegar coisas, eu avisei. Inclusive todos estão contentes em serem retratados".

Sobre possíveis comparações com nomes específicos do esporte, Loreto garante que não está com medo. "Não estou receoso não. Acho que os nomes específicos vão amar se ver em mim, eu acredito".

Loreto vai além, e diz que o personagem deve causar uma reação mista no público: de amor e ódio. Segundo o ator, Matheus é uma pessoa normal: complexo, cheio de camadas, um personagem que é gostoso de ver, delicioso de se envolver nas tramas. "E eu estou curioso para saber como a galera vai receber".

José Loreto como o jogador Matheus na série Jogo Cruzado Imagem: Divulgação/Disney

