'Idols-atores': Taecyeon e Seohyun contam como superaram preconceito

Taecyeon e Seohyun são nomes conhecidos entre as dorameiras atualmente, mas muito antes de fazerem sucesso nas novelas sul-coreanas, eles já brilhavam desde muito cedo como idols de grupos famosos: Taecyeon faz parte do 2PM, e Seohyun é a maknae do Girl's Generation.

Atualmente, eles estão fazendo sucesso com o K-drama "A Primeira Noite com o Duque", baseado em um famoso webtoon, que mistura fantasia e romance e conta a história de uma universitária que entra na história que ela está lendo, como uma personagem secundária. O problema? Ela e o protagonista —o duque— se apaixonam, e a história vira um caos. Divertida, a série está em primeiro lugar no VIKI Brasil.

Os atores, que no tempo livre gostam de tocar piano (Seohyun) e acampar (Taecyeon), conversaram com Splash sobre carreiras e bastidores do novo drama.

Idols que viraram atores bem-sucedidos

Ambos fizeram parte da segunda geração do K-pop e debutaram como atores entre 2007-2010. Considerados experientes, eles viveram um período em que os idols que se tornaram atores ainda sofriam muito preconceito.

Lembro que o começo na atuação não foi nada fácil. Na época, ainda existia muito preconceito com idols que viravam atores, e eu sentia bastante pressão para não prejudicar o grupo ou os projetos com os quais estava envolvido. Conciliar as duas carreiras foi cansativo tanto física quanto mentalmente. Quando estava com o grupo, tinha os outros membros como apoio. Mas na atuação, precisei enfrentar muitas coisas sozinho, o que me levou a refletir bastante. Aos poucos, fui encarando esses desafios com mais calma e amadurecendo com cada experiência. Taecyeon

Para ambos, a experiência como idol só ajudou na carreira como atores. Segundo Seohyun, ficar à vontade diante das câmeras e saber se comunicar com as emoções das pessoas são habilidades que ambas as artes compartilham. Taecyeon conta que todas as experiências como idol contribuíram para ele ser quem ele é hoje em dia. "Não é um ponto ou outro específico que fez a diferença, mas o conjunto de tudo o que vivi me ajudou a chegar até aqui".

Hits da carreira

Com uma bagagem de séries e filmes na carreira, tanto Taecyeon quanto Seohyun já interpretaram diversos tipos de personagens, mas ambos comentaram sobre destaques que marcaram a trajetória deles.

Com a Ji-woo, vivi uma experiência realmente nova. Assumir a vida de outra pessoa é algo muito poderoso. Ela era uma personagem com um ar frio por fora, mas cheia de paixão por dentro. Durante as filmagens, descobri novos lados de mim mesma e me diverti muito interpretando esse papel. Fico muito feliz por tantas pessoas terem gostado dela. Seohyun sobre sua personagem no filme "Amor com Fetiche"

Já Taecyeon, contou que se diverte muito mais como vilão e relembra o icônico Jun-woo/Han-seok, personagem de uma das séries mais hitadas dos últimos tempos, "Vincenzo".

'Vincenzo' foi um verdadeiro ponto de virada para mim. Foi meu primeiro papel como vilão, e aprendi demais observando e contracenando com atores mais experientes. Fiquei muito feliz por ter dado vida ao Jun-woo/Han-seok —apesar da pressão e do estresse, sinto que cresci bastante como ator durante esse processo. Taecyeon

O que eles falam de 'A Primeira Noite com o Duque'

"A Primeira Noite com o Duque" é um webtoon muito conhecido, o que aumenta bastante a expectativa dos fãs. Como é o processo de dar vida a um personagem que já existe?

Seohyun: Me esforcei para criar a minha versão da Sun Chaek sem perder o encanto da personagem original, ao mesmo tempo em que adicionava minha própria essência. Tentei preservar o jeito alegre e adorável dela como no webtoon, e em alguns momentos, incorporei expressões, gestos e formas de falar meio excêntricas, quase como uma personagem de desenho animado, para deixá-la ainda mais viva e dinâmica.

Taecyeon: O personagem original, Zeronis, já era muito amado pelos fãs. Durante a adaptação para o contexto da era Joseon, surgiu o Yi Beon, e o escritor fez um trabalho tão bom criando esse personagem que não senti uma grande diferença entre os dois. Ao interpretá-lo, pensei bastante em como expressar emoções de formas novas para mim, principalmente o amor direto e intenso que ele sente —queria que as pessoas pudessem se identificar com isso. Fico aliviado em ver que muitos estão gostando do Yi Beon depois que a série foi ao ar.

Quais são os melhores e piores traços da Sun Chaek e do Yi Beon?

Seohyun: A Sun Chaek é encantadora justamente por seu jeito atrevido e adorável. Ela tem uma sagacidade única que transforma qualquer situação em algo leve e divertido --e tudo isso sem deixar de ser amável. O defeito? Sua imaginação é tão fértil que às vezes ela mesma se atormenta com isso. Já o Yi Beon é um romântico intenso, mas só por uma mulher. Pode parecer frio e intimidador à primeira vista, mas quando se apaixona de verdade, ele se entrega sem pensar muito, ainda que de forma atrapalhada. O defeito dele? É justamente essa falta de jeito. Às vezes, ele acaba assustando a Sun Chaek com a intensidade do seu amor.

Taecyeon: A Sun Chaek é ousada e adorável, e sinceramente, não acho que tenha grandes defeitos. Já o Yi Beon tem como maior qualidade o fato de seguir firme em sua dedicação a uma única mulher. Por outro lado, ele tem dificuldade em revelar suas feridas mais profundas — guarda muita coisa para si, o que pode ser um ponto frágil.

"A Primeira Noite com o Duque" mistura romance, fantasia, comédia e é um drama de época. Como foi o clima nas gravações? Tem alguma curiosidade ou bastidor divertido para contar?

Seohyun: O clima no set era tão caloroso e animado quanto a própria história da série. Foi um ambiente cheio de afeto e alegria --em alguns momentos, era difícil saber onde terminava o drama e começava a vida real, de tão divertido e envolvente que foi filmar essa produção.

Taecyeon: Por ser um drama histórico, tivemos muitas gravações em áreas rurais, e filmamos durante um inverno bem rigoroso, o que me preocupava um pouco. Mas felizmente, o hanbok tem uma silhueta que permite usar várias camadas de roupa por baixo sem que apareça, o que me ajudou a me manter aquecido e a aproveitar as gravações com mais conforto e alegria.

Dramas de época sempre chamam atenção, não só pela trama, mas também pelos figurinos e cenários. Leva muito tempo para se preparar? Os figurinos são pesados? Como é esse processo?

Seohyun: Os figurinos eram incrivelmente detalhados e belos, e até surpreendentemente leves e confortáveis. Como gravamos no inverno, estava bem frio, mas consegui usar várias camadas de roupa por baixo e fiquei quentinha durante as filmagens. A equipe de cabelo e maquiagem também trabalhou com muito cuidado para dar vida à Sun Chaek. Como ela é uma personagem moderna, livre e adorável, foram incluídos detalhes como fios soltos, tranças e acessórios únicos em cada look. A maquiagem dela também era diferente das demais, com lábios brilhantes, bochechas coradas e um toque levemente moderno que destacava ainda mais a personagem.

Taecyeon: Com certeza o processo é mais longo. As roupas, o cabelo e a maquiagem são muito diferentes dos dias atuais, então a preparação leva bem mais tempo. E como os conceitos de beleza de hoje nem sempre batem com a fidelidade histórica da época, encontrar um equilíbrio é essencial. As armaduras, por exemplo, são realmente pesadas. E mesmo o hanbok, com suas várias camadas, é mais pesado que as roupas modernas. Mas tudo isso faz parte do charme e da imersão de estar em um drama de época.