Fernando Zor se declara e pede segunda chance à ex-noiva: 'Erramos'

Fernando Zor, 41, surpreendeu os seguidores ao publicar uma declaração para a ex-noiva, Lara Bissi. O sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, pediu uma nova chance à médica, com quem terminou o relacionamento no fim de março deste ano.

O que aconteceu

No desabafo, Fernando assumiu que errou, afirmou estar mais maduro. O cantor também deixou claro que nunca deixou de amar a ex-companheira.

Lara, seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável para mim.

Fernando

O cantor destacou que Lara era a sua companhia e não poupou elogios para a moça.

Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo, Lara Bissi.

Fernando

A publicação, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto alguns fãs torceram pela reconciliação, outros criticaram o sertanejo, que já viveu um conturbado relacionamento com a cantora Maiara, marcado por idas e vindas. "Essa maturidade que nunca chega pra esse Fernando", comentou uma seguidora. "Só trocou de vítima!", disparou outro. Já um terceiro internauta ironizou: "Neymar sertanejo".

Pouco tempo depois da postagem, Lara Bissi respondeu ao ex-noivo, confirmando uma reconciliação.