Fernanda Paes Leme diz que João Vicente a trocou por Sabrina Sato: 'Magoou'

Fernanda Paes Leme, 42, revelou que João Vicente de Castro, 42, a trocou para ficar com Sabrina Sato, 44.

O que aconteceu

Paes Leme explicou que sua relação com João Vicente começou com amizade, que evoluiu para algo mais íntimo, mas eles escondiam o romance da imprensa e dos próprios amigos. "Ficamos amigos, demorou para rolar, mas um belo dia a gente ficou... Nós ficávamos escondidos, porque não queríamos mostrar. Não era ele que me escondia, pelo contrário, era eu que queria mais esconder", iniciou durante participação no canal da Dia TV no YouTube.

A apresentadora admitiu que começou a criar sentimentos por Castro, mas foi quando ele conheceu Sato. "Ele pegou um voo com a Sabrina Sato [e rolou], a Sabrina é incrível... E aí foi doido porque depois de umas duas semanas fomos todos a um evento em São Paulo, um show, cheguei na área vip, olhei para ele, a Sabrina em um canto, ele no outro, e falei: 'Você está com a Sabrina, né?'. Aí ele travou, e eu falei: 'Cara, antes de qualquer coisa, nós éramos amigos, você podia ter conversado comigo, me dado um toque".

Ela contou que ficou magoada e passou um tempo sem falar com o ator. "Eu fiquei um pouco magoada, não tinha nada combinado entre a gente, mas existia uma amizade, um amor muito grande, então eu fiquei mexida porque obviamente estava começando a gostar dela fora desse lugar da amizade. Fiquei um tempo sem falar com ele".

Os dois retomaram a amizade, ficaram novamente, mas hoje são apenas amigos, garante Paes Leme. "Ficamos mais algumas vezes. Eu amo ele. Ele é muito legal, agora tem responsabilidade afetiva. Hoje, somos só amigos, mas ele é um partidaço".

João Vicente de Castro e Sabrina Sato namoraram de 2013 a 2015. Além de Sato e Paes Leme, o ator já se envolveu com outras famosas, como Cleo Pires, Rafa Kalimann e Alice Wegmann. Hoje, ele está solteiro.

Depois de João Vicente, Sabrina Sato se casou com Duda Nagle, separou e, atualmente, está casada com Nicolas Prattes. Fernanda Paes Leme, por sua vez, está solteira após o fim do casamento com o empresário Victor Sampaio.