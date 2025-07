Virgínia Fonseca empresta vestido de luxo a fã para formatura

Sem ter o que vestir para a tão esperada formatura do curso de Odontologia, Andrezza Maria, uma jovem fã de Virgínia Fonseca, tomou uma atitude ousada. Ela pediu emprestado um vestido da influenciadora e acabou sendo surpreendida com a resposta.

O que aconteceu

Ao ver um story em que Virgínia aparecia usando um vestido vermelho deslumbrante, Andrezza decidiu arriscar. "Vi, me empresta esse vestido pra eu usar na minha formatura", escreveu, sem esperar que fosse realmente notada.

Para sua surpresa, Virgínia não só respondeu como aceitou o pedido. "Siim. Vou pedir para o Hebert te chamar. E aí eu te mando ele", escreveu a influenciadora, citando seu assessor e amigo pessoal, que posteriormente realizou o contato pedindo o endereço da fã.

A história foi contada por Andrezza no TikTok, onde ela compartilhou a troca de mensagens e sua reação. "Meu Deusssss, não acredito! Eu tava agorinha falando com minha sogra como ia fazer pra comprar um vestido!!!! Tô me tremendooo", contou, emocionada.

Segundo Andrezza, o vestido deve chegar até o dia 17 de julho. Animada, ela prometeu mostrar o look completo assim que receber. "Agradeço a minha maravilhosa, obrigada, Vi!", finalizou.