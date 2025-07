Ex-BBB rebate que esteja fugindo: 'Deixa a Justiça me procurar, um abraço'

O primeiro eliminado do BBB 24, Maycon Cosmer, afirmou com exclusividade no Central Splash que não fez permutas de moradia por conta de uma dívida com a Justiça.

Em conversa nesta terça (8) com Chico Barney e Bárbara Saryne, ele explicou as dívidas que tem e afirmou que está na sua residência.

Para quitar meu apto, eu preciso de R$ 60 mil. Eu não moro de aluguel. E meu carro faltam R$ 28 mil pra quitar. Não tenho dívidas absurdas.

A ideia que a reportagem [do Extra] dá é que a gente tá sendo caçado. Não. O meu carro faltam R$ 28 mil. Se eu pago R$ 17 mil, eu quito ele. Então eu não pagar os R$ 28 mil. Tenho R$ 10 mil de desconto.

Estou vivendo de cabana em cabana pelo meu projeto. Deixa eles [da Justiça] me procurarem, um abraço para justiça. Se me acharem, levam meu carro. O primeiro vence.

O cozinheiro, que ficou conhecido como "Tia da Merenda", revelou na semana passada ao Extra que ele, a mulher e a filha, de 4 meses, estão vivendo de permutas em pousadas na Serra Catarinense.

Quando questionado sobre o assunto, Maycon explicou que, diferente de outros participantes do reality, ele decidiu usar da sua fama para frequentar lugares como cabanas e pousadas ao invés de baladas e festivais de música. "Mas jamais foi para se esconder da Justiça. Isso nunca passou pela nossa situação". Ele conta que propôs para esses espaços fazer pratos e receitas de inverno, além de divulgá-las nas redes sociais.

Maycon deve retornar ao trabalho como "tia da merenda" em janeiro de 2026, de volta a uma escola pública na cidade de Porto Belo.

