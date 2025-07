Ex-BBB Beatriz Reis se choca com banheiro em Paris: 'É tudo junto?'

Beatriz Reis, 25, ficou em choque ao encontrar um banheiro unissex em Paris.

O que aconteceu

A ex-BBB mostrou a experiência após entender que sua amiga havia entrado no lugar errado. "A Camila acabou de entrar num banheiro de homem. Ainda bem que não tinha nenhum homem mijando lá dentro, gente", disse ela em um vídeo nos stories do Instagram.

Pouco depois, elas perceberam que o banheiro era para todos. "Ah, é unissex? Ah, é os dois?", respondeu Bia, que logo caiu na risada.

Mas a influenciadora se assustou ao ver um mictório exposto no local. "Mentira, que que é isso, Camila? Isso aqui é banheiro de homem, não é? É tudo junto?", surpreendeu-se ela.

Por fim, Beatriz se divertiu com a confusão e a situação inusitada do banheiro. "Gente, é tudo junto! O homem vem mijar ali. Achei que estava no banheiro errado", explicou ela aos risos.

A ex-BBB tem registrado todos os momentos de sua viagem à França, que também é sua primeira viagem internacional. Ela foi convidada para acompanhar a semana de alta-costura de Paris e apareceu ao lado de Ana Carolina Raimundi, repórter do Fantástico (TV Globo).