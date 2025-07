Edu Guedes segue internado após descobrir câncer; médicos citam melhora

Edu Guedes, 51, apresenta evolução rápida após cirurgia. Ele segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com câncer no pâncreas.

O que aconteceu

Os detalhes foram divulgados pela equipe do apresentador, hoje, durante o programa Fica com a Gente (Rede TV!).

Edu Guedes passou uma noite muito boa e segue em recuperação. Segundo os médicos, a evolução dele está sendo mais rápida do que o esperado, mostrando a força que ele tem.

Mais cedo, Ana Hickmann divulgou detalhes sobre o estado de saúde do companheiro. "Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações", escreve a apresentadora da Record.

Câncer no pâncreas

Edu Guedes passou mal há alguns dias após uma infecção originária de uma crise renal. Ele passou por mais de um procedimento cirúrgico de emergência e descobriu um nódulo no pâncreas.

Ele passou por uma cirurgia para retirar os nódulos. O procedimento durou seis horas e foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.