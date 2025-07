Dois personagens queridos são assassinados em 'Dona de Mim'

Rebeca (Silvia Pfeifer) e Abel (Tony Ramos) serão assassinados nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Abel e Rebeca serão Abel assassinados por Jaques (Marcello Novaes). O marido de Tânia (Aline Borges) corta o freio do carro do irmão com um canivete, tendo Ricardo (Marcos Pasquim) como cúmplice.

O pai de Samuel (Juan Paiva) entra no carro com a advogada e eles sofrem um acidente fatal. O automóvel do dono da Boaz cai no mar e os dois personagens morrem.

Após a morte de Abel, a família do empresário ficará chocada ao saber que o patriarca estava cheio de dívidas. Eles descobrem que o homem deixou apenas 25% de um imóvel, ações da Boaz, que serão assumidas pelos filhos, e várias dívidas.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.