Diego Hypólito revela que perdeu R$ 10 milhões e foi à falência antes de entrar no BBB 25

Diego Hypólito revelou que a participação no Big Brother Brasil foi uma aposta para melhorar sua situação financeira. Em entrevista ao podcast Selfie Service, o ex-ginasta disse ter ido à falência, sofrendo prejuízos superiores a R$ 10 milhões em questão de meses.

"Eu tinha dinheiro para o resto da minha vida. A ginástica me deu dinheiro. Eu não sei como consegui perder tudo", disse, lembrando do conforto financeiro que havia conquistado como atleta. "Foi uma falta de organização financeira, pessoas me roubando, perdi imóvel, patrimônios altos. Perdi muito mais de R$ 10 milhões, em meses", detalhou Hypólito.

A situação afetou a família, que chegou a ser despejada de casa - o que deprimiu a mãe, Geni. Ele diz que, agora, sente o dever de reconstruir tudo que perderam.

"Fui de ter tudo a não ter dinheiro para comprar um café", ressaltou. A participação no BBB 25, no qual entrou em dupla com a irmã Daniele Hypólito, foi uma forma de ganhar visibilidade e conquistar novas oportunidades para reconstruir seu patrimônio.

"O BBB foi uma aposta em mim mesmo. Pensei: ‘Eu não sou uma má pessoa. Acho que isso pode me dar projeção, para as pessoas lembrarem dos meus títulos mundiais, da minha medalha olímpica, e me conhecerem", explicou.