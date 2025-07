Diego Hypólito explica como perdeu R$ 10 milhões e diz estar se reerguendo

Diego Hypólito, 39, afirmou, recentemente, que foi à falência após perder R$ 10 milhões em apenas alguns meses. Em conversa com Splash, ele explicou como aconteceu esse rombo em suas finanças e garantiu que já está se reerguendo.

O que aconteceu

O ex-ginasta afirmou que acumulou esse montante durante toda sua carreira como ginasta. Parte desse valor, ele investiu em dois restaurante em São Paulo, que começaram apenas fazendo entregas, mas estavam migrando para atender presencialmente pouco antes da pandemia.

"Tinha acabado de reformar os dois salões", afirma Hypólito, que viu seu investimento naufragar. Segundo ele, os restaurantes não sobreviveram à "fuga" de clientes provocada pela pandemia e acabaram fechando.

Hypólito também investiu na cobertura de alto padrão em que morava com a família. O imóvel de sete quartos era habitado por 15 pessoas da família, até que foi descoberta uma dívida de uma antiga dona e o apartamento foi a leilão. O ex-ginasta conta que só soube quando a dívida já estar "surreal".

Questionado se ele também foi roubado, ele diz que, de certa forma, foi, sim. "Eu não estava bem assessorado. As pessoas se aproveitaram da nossa bondade dele e nos enganaram. Não deixa de ser um roubo", afirmou em áudio enviado a Splash.

Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Foi todo o dinheiro que juntei com a ginástica e que eu investi nos restaurantes e coisas para mim e minha família. Diego Hypólito

O ex-ginasta chegou a dizer que sua mãe quase morreu quando a família foi despejada, durante participação no podcast Selfie Service. O BBB 25 foi justamente uma aposta para que ele conseguisse se reerguer, o que ele afirma que deu certo.