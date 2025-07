Atriz de 'Bridgerton' estará em 'O Diabo Veste Prada 2'; veja outros nomes

Simone Ashley, que interpreta Kate na série "Bridgerton", se juntou ao elenco de "O Diabo Veste Prada 2", da 20th Century Studios.

O que aconteceu

O papel de Ashley ainda é mantido em segredo, mas ela atuará ao lado dos membros principais do elenco original. Segundo o site Deadline, devem voltar os personagens de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Além de Simone, outros quatro nomes foram confirmados no elenco. São eles: Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J Novak e Pauline Chalamet.

A sequência do filme de 2006 vai focar em Miranda (Streep) enfrentando o declínio da indústria gráfica. Sua ex-assistente, Emily Charlton (Blunt), agora é uma executiva de peso no meio da moda, e as duas competem por receita publicitária.

David Frankel, o diretor original, volta para dirigir a sequência, juntamente com Aline Brosh McKenna, a roteirista que adaptou o primeiro filme do livro homônimo. As produtoras originais do filme, Wendy Finerman, vencedora do Oscar de melhor filme por "Forrest Gump", e Karen Rosenfelt, também retornam.

"O Diabo Veste Prada" foi indicado a dois Oscars.