Anitta ressurge com namorado na Itália e afasta boatos de término

Anitta, 32, postou uma série de fotos durante uma viagem à Itália.

O que aconteceu

A cantora posou para fotos ao lado do namorado, Ian Bortolanza. Em várias delas, os dois aparecem juntinhos enquanto aproveitam o período na Europa. "Ainda bem que prestei atenção nas aulas de italiano na escola", escreveu ela.

Anitta e o amado também surgiram aos beijos em outro registro. No vídeo, artista aparece em frente ao espelho e é abraçada por Bortolanza.

As imagens afastaram as especulações de um suposto término do casal. Os boatos surgiram quando fãs apontaram que Anitta teria, supostamente, deixado de seguir o namorado. Mas, pouco depois, eles surgiram juntos novamente.

No seu novo post, Anitta ainda dividiu cliques ao lado de outras celebridades. Anitta postou momentos com J. Balvin, Izabel Goulart, Kevin Trapp e Mark Scheinberg durante um evento em um iate de luxo.

Fãs e seguidores celebraram a atual fase da cantora. "A Larissa vivendo", comentou um perfil. "Princesa", elogiou outro. "Eu amo ver você feliz", comemorou uma fã.