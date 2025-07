Ana Maria Braga se irrita com equipe do ‘Mais Você’ ao vivo e manda recado no ar

Durante a edição desta terça-feira, 8, do Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento inusitado com dois funcionários da TV Globo que conversavam nos bastidores durante o encerramento da atração. Ao lado de Gil do Vigor e do comentarista Alessandro Jodar, ela não escondeu o incômodo e reagiu de forma irônica ao vivo. No momento em que lia seu tradicional pensamento de encerramento, Ana Maria pontuou a conversa dos dois profissionais fora de cena, pedindo que os funcionários fossem mostrados pelas câmeras. "A certeza nada nos ensina, já a incerteza nos torna sábios, como aqueles dois meninos que tão conversando ali, tão lindamente. Mostra eles, por favor. Continuem conversando vocês dois. Bate-papo bom esse, hein? Resenha boa", ironizou.