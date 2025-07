'A Viagem' vai ganhar continuação? Globo planeja retorno de Alexandre

Um filme inspirado na novela "A Viagem" (Globo) está em desenvolvimento na Globo.

O que aconteceu

Está em desenvolvimento na Globo um filme inspirado em "A Viagem". Segundo informações do jornal O Globo, o roteiro está a cargo de Jaqueline Vargas, autora da série "Sessão de Terapia" e colaboradora da novela "Dona de Mim".

O personagem Alexandre é garantido na nova história, mas nem todos os personagens da novela retornarão. O elenco não terá necessariamente atores que fizeram a trama que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Além do filme, "A Viagem" também vai virar um musical no teatro. O roteiro é de Solange Castro Neves, que escreveu a novela com Ivani Ribeiro. Ela assina a produção com Thalma Bertozzi e Vitor Oliveira.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h15, na Globo.