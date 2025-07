UFRJ se afasta de controvérsia de professor com filha de Justus

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se manifestou sobre uma fala polêmica de um ex-professor da instituição sobre Vicky, 5, filha de Roberto Justus.

O que aconteceu

A UFRJ afirmou que o professor Marcos Dantas Loureiro é aposentado da instituição desde 2022. "As postagens pulicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais", diz a nota.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite à violência ou agrida a terceiros. A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de Nação, através do Conhecimento e da Ciência; baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil.

Marcos Dantas teria comentado que "só guilhotina [resolve]" em uma foto da família. Na imagem, Vicky, de 5 anos, aparece usando uam bolsa de grife avalada em R$ 14 mil.

Justus e esposa se manifestaram sobre comentários

Os dois indicaram que os ataques começaram após a filha posar com uma bolsa de grife. "Um professor de uma universidade federal, começou com um comentário de um professor, depois de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que publicamos da nossa família. Ela apareceu com uma bolsinha que nem compramos. O julgamento extrapolou o bom senso. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina."

Ana Paula Siebert declarou que estavam instigando o ódio contra a criança. "É instigar a morte, o ódio, é uma coisa inaceitável. Por isso a gente está falando. Se a gente começa a assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, todo mundo pode falar o que quiser, não é assim!", ressaltou.

Roberto Justus afirmou que empresários estavam sendo perseguidos. "Um motivo tão fútil, tão bobo... o que é no Brasil hoje você ter sucesso, conquistar alguma coisa? Trabalho há quase cinco décadas, dei milhares de empregos na minha vida. Quem dá emprego é o empresário, que está virando o vilão nesse país", opinou.

A dupla ainda destacou a luta de classes. "Professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, inaceitável. Cometendo um crime. Essa luta de classes que o Brasil está se transformando, toda sociedade tem classe alta, média e baixa. Nós, empresários, fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva, não é nossa culpa se a gente vai atrás, luta e consegue as coisas."