Trump Media lança plataforma de streaming em todo o mundo

(Reuters) - O Trump Media & Technology Group lançou sua plataforma de streaming de TV, Truth+, globalmente nesta segunda-feira, apresentando o canal a cabo Newsmax como parte da estratégia de expansão da empresa.

A iniciativa também permite que o canal de notícias conservador Newsmax, que abriu capital em março, aumente sua presença fora dos Estados Unidos.

Os usuários agora podem acessar canais de streaming e vídeos sob demanda por meio do aplicativo Truth+ para iOS, Android, web e em plataformas de TV conectadas, incluindo Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Roku, informou a companhia.

A empresa, que opera a rede social Truth Social, começou a testar a versão beta do lançamento global do Truth+ no final de junho.

O grupo disse ainda que continuará testando a versão beta da tecnologia de streaming e coletando feedback dos usuários à medida que o lançamento avança.

(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)