Sofia Vergara posa de topless em viagem para Ibiza e ganha elogios

Sofia Vergara, 52, posou de topless em suas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz fez topless enquanto tomava sol. Ela publicou uma foto do momento ontem em seu perfil no Instagram.

Artista posou apenas com a calcinha do biquíni em sua viagem para Ibiza. "Feliz Dia Internacional do Biquíni de Ibiza", escreveu na legenda.

Com o clique ousado, Sofia Vergara foi elogiada. "Latinas envelhecem como um bom vinho", brincou um. "Ela está incrível", indicou outro. "Essa mulher não envelhece nunca, não fica feia nunca, meu Deus", apontou uma terceira.