Roberta Miranda apoia Ana Castela após crise de choro em MG: Maldade humana

Roberta Miranda, 68, expressou seu apoio e empatia por Ana Castela, 21, após o desabafo emocionado da cantora durante um show recente.

O que aconteceu

A veterana afirmou já ter passado pelo que a musa sertaneja enfrenta atualmente. "Já passei por isso e muito mais. Conheci a maldade humana aqui nesta profissão: 'artista'. Também quis desistir. A pior dor que tive foi vendo lágrimas de minha mãe jorrando de tantas mentiras sobre mim. Até que um dia, Ana Castela, adoeci o físico e a alma. Foi quando virei a chave", relatou a intérprete de "Majestade, o Sabiá", ao comentar um post sobre o assunto no Instagram.

Roberta aconselhou Ana a se apoiar naqueles em quem confia e a não se deixar abater. "Eu sinto muito!! Muito mesmo ver este filme maldito acontecer em pleno 2025. Dói. Mas a dor te levará até onde Deus permitir. Vá em frente. Não deixe que os abutres se alimentem da sua dor. Não permita que eles vençam! E o colo protetor, além de Deus, é o da sua mãe. Você tem um caminho longo pela frente."

Castela caiu no choro durante uma apresentação em Minas Gerais e desabafou estar sofrendo com as críticas e fake news a seu respeito. "Eu não tô passando por uns dias muito fáceis. Vocês não estão entendendo. Nem tudo é glamour que vocês veem na internet. Estão me pegando pra Cristo, eu não tô mais aguentando... Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade", afirmou ela, no último sábado.