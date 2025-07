Raquel rasga vestido de noiva de Fátima; como foi a cena na 1ª versão?

Raquel (Taís Araújo) rasga o vestido de noiva de Maria De Fátima (Bella Campos) em uma das cens mais emblemáticas na novela "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

A cozinheira chega à casa dos Roitman determinada a revelar a verdadeira natureza de sua filha. Furiosa, ela entra na mansão, ignorando as tentativas de Eugênio (Luis Salem) de impedi-la.

Ao encontrar Maria de Fátima fazendo a prova do seu vestido de noiva junto a Odete (Debora Bloch) e Celina (Malu Galli), Raquel não hesita em expor todas as ações desonestas da filha, incluindo a venda da casa em Foz do Iguaçu sem seu consentimento e o roubo dos dólares. Apesar de ouvir as acusações, a mãe de Afonso (Humberto Carrão) defende a jovem, afirmando que ela é uma moça excelente que lutou para sair de uma vida humilde, o que deixa a jovem, de certa forma, vingada.

A tensão culmina quando Raquel, tomada pelo ódio, começa a rasgar o vestido de noiva de Maria de Fátima. Em lágrimas, a filha tenta se defender, mas Raquel está decidida a mostrar sua desaprovação e sai da casa de Celina, deixando todos abalados.

Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Como foi na 1ª versão?

Na primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988, a cena também existiu. Na trama da década de 1980, as duas personagens principais eram interpretadas por Regina Duarte e Gloria Pires.

Na primeira versão, além de rasgar o vestida de Fátima, Raquel faz uma promessa. "Eu odeio você. Eu odeio vocês, eu tenho nojo de vocês. Eu perdi tudo, perdi o homem que eu amo, vocês me tiraram tudo, mas eu tenho a minha consciência limpa. E é com ela que eu vou ter força, é com ela que eu vou subir e um dia você vai cair. Vou só ficar esperando a hora de você cair", garante a protagonista.

Maria de Fátima afirma que a mãe está rogando praga. "Não é praga. É a vida, Maria de Fátima, que você construiu para você. A vida que você está querendo. Você vai cair. No dia que você cair, você vai precisar de mim e vai me procurar, você vai bater na minha porta e eu vou ter o enorme prazer de bater a porta da minha casa na tua cara. Monstro", responde Raquel.

