Seguranças, acusação de traição: a volta de eliminados ao Power Couple

Os eliminados do Power Couple 2025 (Record) se juntaram ao Top 4 do elenco na noite de ontem para gravar um último Quebra-Power. A dinâmica será exibida na edição de hoje.

Confira os principais momentos dos embates

Na dinâmica, cada casal falou sobre sua trajetória e seus embates no jogo. Além disso, assistiram a cenas exibidas pela produção e comentaram alguns atritos que protagonizaram no programa.

Dhomini, Radamés e seguranças

"Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco", disparou Dhomini para Radamés, que revidou. "Machista safado".

As esposas tentaram separar os maridos, e os seguranças da Record entraram em cena, para afastar os dois. Quando o Top 4 voltou para a sede, encontrou também o segurança a postos na entrada da sede, para o caso de uma eventual nova treta.

Acusações de infidelidade.

Ao falar de Victor e Rayanne, Everton e Emilyn acusaram Victor e Rayanne de infidelidade.

São sujo e sem caráter aqui dentro. E lá fora são muito piores. Tem que repreender muitas coisas que fizeram na vida de outras pessoas. Já acabaram com uma família e vão tentar acabar com a outra. Se você chegar a tanto e levar o prêmio, vai pagar as pensões atrasadas. Você, miss, não passa de uma amante. Ele trouxe a amante pra cá.

Após o debate, Victor disparou para Everton. "Se pudesse, te enchia de porrada."

Provocações

Ana Paula e Antony tiveram um embate acalorado com Carol e Radamés. "Você é um rato, se esconde atrás dela", acusaram Radamés.

Ana Paula ainda avançou para cima de Carol e provocou a rival. "Me racha no meio se tu for mulher! Vai lavar tuas calcinhas! Inclusive, o André te ridicularizou lá fora!"

Casamento destruído?

Giovanna também citou situações externas ao discutir com Rayanne. "Você falou que eu era maldosa! Não basta tu ter destruído um casamento, você tentou destruir o meu também!"

Acusações de machismo e prints

Giovanna ainda chamou atenção ao trazer prints do PlayPlus mostrando Victor andando de sunga pela casa. A primeira eliminada acusou o ator e Dhomini de serem machistas ao comentar que ela estava andando de biquíni pela casa.