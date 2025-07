Quando vai passar o casamento de Maria de Fátima e Afonso em 'Vale Tudo'?

O casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) será exibido nesta semana em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima surgirá a caminho do altar no final do capítulo de quinta-feira (10). As gravações foram realizadas na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro.

No capítulo que vai ao ar na sexta-feira (11), o casal oficializa o matrimônio. Na sequência, acontece a festa, contando com a presença de muitos outros personagens.

Convidada, Solange (Alice Wegmann) confrontará Maria de Fátima. No entanto, a conversa estará sendo gravada e Afonso mandará o segurança retirar a ex-namorada da festa.

Ainda no capítulo de sexta, Maria de Fátima e Afonso partem para Paris. Em seguida, ocorre uma passagem de tempo, mostrando também que Heleninha (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes) se casaram no exterior.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.