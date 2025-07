Personagem querido tem final trágico após casamento em 'Vale Tudo'

Laudelino (Herson Capri) terá um final trágico nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

O empresário se casou com Aldeíde (Karine Teles) nos capítulos mais recentes da novela. No entanto, a felicidade do casal não dura muito tempo.

Após uma passagem de tempo, Laudelino morre em virtude de um infarto. A irmã de Poliana (Matheus Nachtergaele) retorna ao Brasil, vinda de Portugal, onde vivia com o marido.

Com a morte de Laudelino, Aldeíde herda toda a sua fortuna. Apesar da nova condição financeira, ela sente falta da vida que levava antes e enfrenta dificuldades para se readaptar ao cotidiano no Rio de Janeiro. A viúva passa a sentir ciúmes da relação entre seu irmão Poliana e Raquel (Taís Araújo), já que os dois se tornaram ainda mais próximos durante sua ausência.

Embora tenha sido profundamente apaixonada por Laudelino, Aldeíde não permanece sozinha por muito tempo. Nos próximos capítulos, ela começa a se envolver com André (Breno Ferreira), filho de sua grande amiga Consuelo (Belize Pombal).

