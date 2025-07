Nova lei pode travar plano de Lula para IA, avalia estudo controverso

O governo Lula planeja investir R$ 23 bilhões para impulsionar a inteligência artificial no serviço público e facilitar o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Divulgado há três semanas, o relatório completo do Plano Brasileiro de IA apresenta 37 ações, como ter um supercomputador voltado à IA e um modelo de linguagem em português.

No entanto, mais da metade dessas linhas de atuação será soterrada sob pesada carga regulatória, caso seja aprovado —com as configurações dispostas hoje— o PL da IA, aponta análise do ITS-Rio. O projeto com regras para a tecnologia por trás do ChatGPT é discutido pela Câmara dos Deputados.

Ao Radar Big Tech, o governo descarta que seu plano seja afetado pela eventual nova lei e diz apoiar a legislação. Sugere ainda que o estudo transforma em impeditivos à IA os dispositivos criados para tornar a tecnologia mais responsável. Como as exigências propostas no PL da AI valem também para a iniciativa privada, a grande quantidade de freios regulatórios pode inviabilizar tanto inovações da administração federal quanto as de empresas de todo porte, avalia Celina Beatriz Bottino, diretora do ITS-Rio.

Se uma pequena empresa está criando uma solução e, antes de tirá-la do papel, tem de cumprir uma dezena de obrigações com custo jurídico, vai falar: "Não tem como". São tantos obstáculos e barreiras antes de saber se a ideia é viável que os empreendedores brasileiros podem acabar indo para fora. E, considerando o setor público, há 14 obrigações adicionais. Isso pode fazer com que a inovação vinda dele demore mais ou seja sufocada para chegar a áreas prioritárias

Celina Beatriz Bottino, diretora do ITS-Rio

O que rolou?

Liderado por Carlos Affonso Souza, professor da UERJ e apontado como um dos "pais" do Marco civil da internet, e Ronaldo Lemos, advogado e um dos idealizadores da lei de IA de Goiás, pioneira no país, o ITS-Rio confrontou cada uma das linhas de atuação do PBIA com as obrigações regulatórias propostas no PL da IA. Concluiu o seguinte:

O PL da IA estipula 68 obrigações regulatórias (14 para qualquer tecnologia que use IA; 31 para IAs classificadas como de alto risco; 9 para IA Generativa e 14 quando a IA for empregada pelo poder público). Como...

... O instituto identificou que, das 37 ações, 20 enfrentariam perfil regulatório de alto risco, o passo seguinte era mensurar a quantidade de obrigações: 14 teriam de enfrentar 59 exigências, enquanto 6 encarariam todas as 68. Além disso...

... Aplicações de IA para a saúde são qualificadas como de alto risco e precisam atender mais requisitos. Por isso, exemplos de ações que enfrentariam carga regulatória máxima são o "prontuário falado no SUS" e o programa "idoso bem cuidado do SUS". E...

... Da 37 ações do PBIA, 11 usam IA Generativa; dentre elas, 6 são classificadas como de alto risco. A combinação dos fatores impõe obrigações regulatórias adicionais. Por outro lado...

... Mesmo ações básicas propostas pelo PBIA enfrentam freios regulatórios. Exemplo disso são as 37 obrigações que recaem sobre a IA para atender cidadãos no exterior: 14 apenas por usar IA, 9 por ter IA Generativa e 14 por ser feita pelo setor público. Fora isso...

... Segundo o ITS-Rio, o PBIA não prevê quais valores serão destinados para lidar com as várias obrigações regulatórias.

Por que é importante?

A análise do ITS-Rio recai sobre pontos críticos do PL da IA. Um deles é a imposição de regras mais pesadas de forma indiscriminada para todas as aplicações de áreas sensíveis. Educação e saúde são alguns desses setores.

Falta granularidade a quais usos de IA na saúde deveriam ter riscos diferentes. Por exemplo: IA para fazer transcrição de teleconsulta deveria ter o mesmo risco de uma IA para diagnóstico?"

Celina Beatriz Bottino

Sobre o PBIA, a avaliação é que, se há, não é evidente quanto recurso será usado para lidar com as regulações, seja do ponto de vista técnico e do jurídico. "Embora as pessoas falem que o plano é uma coisa e a regulação é outra, e de fato são, uma coisa não fica sem a outra. Então tem que definir se essas duas políticas estão de fato em sintonia e de fato coordenadas", diz a diretora do ITS-Rio.

Para algumas pessoas que tomaram contato com o estudo, o documento ecoa alguns dos posicionamentos de empresas de tecnologia. A crítica ao aparente descasamento entre PBIA e PL da IA está presente, por exemplo, no discurso de diretores da OpenAI, explicitado durante entrevista ao Radar Big Tech. A dona do ChatGPT realizou um evento em Brasília, o "Bootcamp IA Generativa na prática", para discutir aspectos de IA com assessores de representantes estratégicos do Congresso Nacional, agências regulatórias e ministérios. A análise do ITS-Rio foi apresentada no encontro.

Se, a partir do seu plano brasileiro de inteligência artificial, o Brasil coloca que pode ser líder, desenvolver aqui e olhando para diversidade linguística, social e cultural do país, a gente não pode ter uma legislação que não converse com isso, senão vai ser um entrave.

Josiara Diniz, gerente de políticas públicas da OpenAI

Não é bem assim, mas tá quase lá

Para João Brant, titular de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o governo "não entende que o texto [do PL da IA], no estágio atual, coloque barreiras graves ou significadas ao plano brasileiro de inteligencia artificial". Além disso, diz ele, é insustentável avaliar uma regulação pela quantidade de obrigações destinadas a uma área.

O Código Brasileiro de Trânsito tem 341 artigos. Isso o torna bom ou ruim? Nen um nem outro. Você não mede nada por uma quantidade de obrigações. Além disso, o estudo usa premissas metodológicas que somam obrigações de agentes diferentes, considera de alto risco coisas que não são e trata como IA generativa operações que sequer estão definidas na lei.

João Brant

Tainá Aguiar Junquilho, secretária da comissão especial para inteligência artificial da OAB e professora do IDP, avalia ainda que as obrigações regulatórias estipuladas pelo PL da IA não são capazes de barrar a inovação.

Pela metodologia do estudo, há 68 obrigações ao todo, divididas em áreas. Não é que uma IA generativa vai ter milhões de obrigações. Vai ter nove. Isso é muito? É isso que vai impedir o Brasil de ter data center e inovação?

Tainá Aguiar Junquilho

Segundo Brant, a sugestão de que as normas podem travar ações com IA esconde o teor dessas exigências. "A obrigação de você não discriminar uma pessoa pela sua origem racial é um freio regulatório? Freio regulatório é uma expressão completamente inadequada e imprecisa para esse contexto", diz.

Em palestra no STF durante sua passagem pelo Brasil em maio, o professor de Harvard Lawrence Lessig afirmou que o país está no caminho certo ao mirar modelos de negócios digitais para moldar regulações voltadas às plataformas digitais. Para Junquillo, o comentário de Lessig, tido como pioneiro do direito digital por ter criado o modelo de licenciamento livre Creative Commons, indica que a discussão regulatória pode fazer do Brasil um exemplo no mundo. O vácuo de regras para IA, acrescenta, é solo fértil para leis locais, como as de Goiás, Paraná e Curitiba. "A ausência de regulação geral tem o efeito perverso de fazer pipocar um caos regulatório."

