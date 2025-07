Morre aos 39 anos atriz pornô que revelou ganhar valor irrisório por filmes

Morreu na semana passada a atriz pornô mexicana Teresa Ferrer, aos 39 anos de idade.

O que aconteceu

Ela morreu no último dia 2, vítima de um quadro severo de pneumonia. De acordo com o jornal britânico Daily Star, a paciente se encontrava internada em um hospital de Pachuca de Soto, capital do estado de Hidalgo.

Anos antes de morrer, Teresa havia revelado lucrar uma média de 15 mil pesos mexicanos - cerca de R$ 4.340 - por filme adulto que estrelava. "Pode variar. Eles [os produtores] não pagam muito. Um filme de sexo anal pode render 15 mil pesos", contou ela em 2022, ao portal de notícias local Mira Hidalgo.

Ela admitia faturar mais como garota de programa, mas ter optado pelo pornô por uma questão de segurança. "Como escort girl eu ganhava um pouco mais, mas entrei para o pornô porque queria outro tipo de cuidado. Como acompanhante, você [também] tem relações sexuais, mas existem riscos, enquanto no pornô cuidam de nós."