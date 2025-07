Michael Douglas, astro de Hollywood, anuncia aposentadoria aos 80 anos

Michael Douglas, 80, anunciou que está oficialmente se aposentando dos trabalhos de ator. O comunicado foi feito durante um painel no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, na República Tcheca.

O que aconteceu

O astro de Hollywood explicou que a pausa foi uma decisão pessoal. Apesar disso, o ator americano não descarta um possível retorno, caso surja um convite que o motive.

Eu não tenho trabalhado desde 2022 por uma escolha própria, até porque eu percebi que precisava parar. Foram quase 60 anos atuando, e eu não queria ser uma daquelas pessoas que simplesmente morrem enquanto estão gravando.

Michael Douglas

Douglas também falou sobre o diagnóstico de câncer na garganta que enfrentou em 2010. Segundo o ator, a doença teve influência na decisão de se afastar. "Câncer no estágio 4 não é brincadeira, mas não tenho muitas opções, não é mesmo?", disse. "Eu estive em tratamento longo, com quimioterapia e radioterapia, e fui sortudo. Não precisei passar por uma cirurgia que me limitaria como ator, na qual removeriam parte da minha mandíbula e me deixaria incapaz de falar", contou.

O americano ainda comentou, com bom humor, sobre seu relacionamento com a também atriz Catherine Zeta-Jones. O ator disse que agora pretende fazer o "papel de esposa". "Não estou totalmente aposentado, até porque se algo especial aparecer, eu posso aceitar. Mas eu não tenho nenhuma intenção de voltar a atuar", declarou.

O último trabalho de Michael Douglas até o momento é a minissérie Franklin. Ele interpreta o estadista Benjamin Franklin. A produção foi lançada em 2024 e marca sua mais recente aparição como protagonista.