Odete Roitman e Maria de Fátima se unem para destruir Celina em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch) se unem contra Celina (Malu Galli).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após descobrir toda a verdade sobre a filha de Raquel (Taís Araújo), Celina ficará com o pé atrás a respeito do casamento de Afonso (Humberto Carrão) com a moça. Para interromper as desconfianças da ex-namorada de Esteban (Caco Ciocler), Fátima e Odete armam um plano.

A bilionária dá as instruções da armação para a nora. "É importante que a Celina veja que você contou pro Afonso da cena épica que a sua mãe fez", diz a ricaça. "Eu vou tocar no assunto logo no café da manhã", garante a filha de Raquel.

Maria de Fátima garante que vai convencer Celina. "Ótimo! Minha irmã se preocupa muito em definir se as pessoas são boas ou más", diz Odete. "Eu vou convencer a dona Celina de que eu sou vítima o suficiente pra ela gostar de mim", afirma a noiva de Afonso.

No dia seguinte, a filha de Rubinho (Júlio Andrade) executa seu plano na frente de Afonso e da tia. "Depois de tudo que aconteceu ontem, né, dona Celina... mas pelo menos eu consegui dormir um pouco", fala Fátima. "A Fátima me contou que a Raquel esteve aqui... rasgou o vestido dela...", completa o noivo, fazendo Celina acreditar que ele sabe de tudo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.