Lexa emagrece 10 kg após gestação: 'Corpo não volta a ser como antes'

Lexa, 30, fala sobre emagrecimento após gravidez e quadro de pré-eclâmpsia.

O que aconteceu

Cantora citou as mudanças corporais após emagrecer 10 kg. "Depois que você tem uma pré-eclâmpsia, o corpo fica diferente. Como muda a pressão do nível arterial, o corpo incha. Já perdi todo o peso que ganhei, mas o corpo não volta a ser como antes", declarou ao jornal Extra.

De acordo com ela, se sente bonita mesmo não tendo o mesmo corpo antes de ficar grávida. "Passei por uma cesariana. Tenho uma cicatriz, que me dá muito orgulho. Mas ali onde passou a 'faca' não vai ser do jeito que era. Não estou tão neurótica não, viu? Estou gata, cada dia, um passo", pontuou.

Artista refletiu sobre acolhimento após a morte da filha prematura. "Sinto que falta empatia da sociedade em algumas coisas, mas me senti acolhida. Não vi ninguém falando nada do meu corpo. Falam que minha genética é ótima, que estou linda", indicou.

Apesar disso, Lexa admitiu já ter sido vítima da pressão estética. "Senti a pressão estética antes da gravidez. Não tenho vontade de fazer procedimento algum no momento, nem posso. Tenho desejo de ter filhos. Então, depois que tiver, eu ajeito tudo que quiser. Quando acontecer, eu não vou negar nem fazer a egípcia."