Por onde Geovanna Tominaga, que virou meme com Susana Vieira

Geovanna Tominaga, 45, foi angelicat, atriz, apresentadora da extinta TV Globinho e repórter do Vídeo Show, onde virou meme com Susana Vieira.

Após muitos anos na Globo, se afastou da televisão.

SINCERONA!!! Em 2009, a Geovanna Tominaga era repórter do Vídeo show e levou um fora de Susana Vieira, ao vivo! "Não tenho paciência pra quem tá começando". Frase que marcou a internet! Você acha que ela foi desnecessária ou também não tem paciência pra quem tá começando? pic.twitter.com/5mMxmbKxcF -- Virou Festa (@viroufesta) September 27, 2020

Por onde anda Geovanna Tominaga?

Ela fundou a empresa Celebrando Amor, especializada na realização de cerimônias de casamento, em 2017. Desde então, Geovanna também se denomina como "casamenteira": até o dia do casamento, se dedica a um processo que envolve entrevistas individuais, conversas com o casal em conjunto e, eventualmente, com amigos mais próximos e familiares. Tudo para conseguir algo único no momento da cerimônia, como contou ao UOL na época.

Apesar de já não ser mais repórter, a comunicadora ainda estava presente na TV, como participante de reality. Ela venceu a 3ª temporada do Dancing Brasil, da TV Record, em 2018, e levou um prêmio de R$ 500 mil.

Após o nascimento do filho Gabriel, criou o site Conversas Maternas. A iniciativa é um portal com informações para pais de crianças.

Em 2024, publicou "Terra do Contrário", seu primeiro livro. A história infantil tem como protagonista Caio, um garoto que vê o mundo de cabeça para baixo e acaba se sentindo afastado das outras crianças.

Sempre gostei de escrever histórias, poesias. Com a chegada do Gabriel, o momento da leitura entrou na rotina do final do dia, e nós começamos a brincar de 'histórias inventadas'. Foi a partir daí que eu comecei a colocar as ideias no papel. 'Terra do Contrário' reúne diversas referências da minha própria infância e da que vivo diariamente com o meu filho. Geovanna Tominaga ao Gshow em 2024

Na última semana, lançou o segundo livro, "Flint, o pássaro que tinha muitas coisas". Na história, o bichinho é um colecionador de coisas incríveis, que, apesar de seus bens, sente um vazio e embarca em uma jornada rumo à completude.

Geovanna aproveitou a nova carreira para brincar com o meme que a persegue. "Escrever um livro sobre diversidade e empatia para as crianças, é uma forma de instruí-los e dizer que, sim, eu tenho paciência para quem está começando", disse em entrevista à Veja em 2024.

Geovanna Tominaga Imagem: Dan Delmiro/ Agnews

A comunicadora é casada desde 2018 com o advogado Eduardo Machado Duarte. Juntos, eles são pais de Gabriel, 5.