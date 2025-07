Rejeitada por TV em 2006, como Galinha Pintadinha virou império bilionário

Boa parte dos lares com crianças já foi impactado por uma animação brasileira: a Galinha Pintadinha. Criada pelos amigos Juliano Prado e Marcos Luporini, o projeto foi oferecido à TV Cultura em 2006, mas foi rejeitado. Quase 20 anos depois, a marca se tornou um império bilionário.

Trajetória da Galinha Pintadinha

Em conversa com Splash, os criadores lembram que tudo começou de maneira despretensiosa há 19 anos. Marcos, que é músico e trabalhava numa agência de publicidade, usou o tempo livre para criar canções infantis. Em seguida, convocou o amigo Juliano, que tinha uma empresa de animação na época, para fazer os videoclipes.

Os dois apresentariam o primeiro vídeo para a TV Cultura, mas estavam se grana para sair de Campinas e ir à capital pessoalmente ou contratar um motoboy para levar o arquivo até a cede da emissora. Pensando nisso, decidiram inovar: subiram o arquivo no YouTube e enviaram para os representantes do canal. "Era estranho subir um vídeo no YouTube na época, não tinha monetização, parecia que você estava dando seu trabalho de graça", lembra Juliano.

O material não foi aprovado pela emissora e o vídeo ficou "esquecido" no YouTube por seis meses, até que eles perceberam o sucesso orgânico. "Falaram: pode apagar o vídeo, mas acabei esquecendo. Depois de seis meses, a gente tinha 500 mil views e muitas mães pedindo mais. 'Poxa, que gracinha, quero mais'", completa Juliano.

A partir do feedback positivo do público no YouTube, eles se uniram, juntaram as moedas e decidiram finalizar a produção dos demais vídeos. Como o YouTube não monetizava na época, eles decidiram usar a plataforma para compartilhar alguns vídeos e disponibilizar o link de uma loja virtual onde venderiam DVDs. "Quando a gente vendeu os primeiros 1.000 DVDs, falamos: 'Isso aqui tá bom'. E vendemos mais 1.000...", recorda Juliano.

O sucesso da Galinha Pintadinha foi totalmente por acaso, refletem eles. "Talvez se a gente tivesse dinheiro para pagar o motoboy, poderia ter sido aprovado. Falta de grana às vezes dá certo, é raro, mas dá certo", brinca Marcos.

A gente assistiu de perto a transição do físico para o digital, a gente ganhou bastante dinheiro com o DVD, mas com o tempo ele foi sumindo. A gente tinha assinado com a Som Livre, foi um momento importante. A Galinha Pintadinha foi a última grande artista a vender DVDs no Brasil. O YouTube passou a dar grana e substituiu os DVDs. Marcos Luporini

Juliano Prado e Marcos Luporini, criadores da Galinha Pintadinha Imagem: Divulgação

Números

Desde 2006, a Galinha Pintadinha lançou 5 DVDs, temporadas de série audiovisual, peças de teatro e firmou parcerias para lançar produtos licenciados. Eles chegaram a ter 900 produtos no mercado; agora, são mais de 300. "Pelúcias, coletes salva-vidas, lápis, iogurte, milho... Tudo já passou pela gente", brinca Juliano.

Também já foram exibidos pela Netflix, HBO Max, Globoplay, SBT, TV Brasil e canais internacionais, mas o DNA da Galinha Pintadinha é digital. "A Galinha Pintadinha virou um fenômeno cultural espontâneo. Nós produzimos muitas coisas, mas as pessoas fazem mais coisas que a gente com a Galinha", reflete Juliano.

Os números são gigantes: mais de 3,5 milhões de DVDs vendidos e 38 bilhões de reproduções no canal do YouTube em português. O canal em espanhol, chamado Gallina Pintadita, soma 11 bilhões de reproduções. Além da língua espanhola, a marca já foi traduzida para inglês americano e britânico, italiano, francês, japonês, mandarim, alemão, hindi, árabe e farsi. O taiwanês está em produção.

Quando se fala em dinheiro, a marca Galinha Pintadinha movimenta mais de um bilhão de reais por ano, afirmam os criadores a Splash. Eles preferem não divulgar números exatos atualmente. No entanto, segundo publicação da Forbes, em 2021, única vez que valores foram divulgados pela Bromélia, empresa dos criadores, a marca movimentou R$ 3,5 bilhões em 2020 com conteúdos digitais e produtos licenciados no varejo. A venda de produtos movimentou o equivalente a R$ 1,5 bilhão (40%), enquanto a outra parte veio da atuação digital, aproximadamente R$ 2 bilhões.

Logo no começo, quando eu fui numa peça da Galinha Pintadinha pela primeira vez, eu cheguei e vi o pipoqueiro, o rapaz vendendo balão, o do doce, o pessoal do teatro, as camareiras, os atores... Tem toda uma engrenagem. Pensei: 'Que interessante, era uma coisa que não tinha me atentado. É motivo de orgulho. Marcos Luporini

Galinha Pintadinha está em diferentes plataformas e formatos Imagem: Beatriz Damy

Futuro

Hoje, eles seguem produzindo novos conteúdos e buscando maneiras de chegar ao público. Se no início contaram com virais orgânicos, agora, têm uma equipe de marketing que pensa em estratégias para divulgar a marca. Recentemente, uma ação que simulava a separação da galinha e do galo repercutiu nas redes sociais e foi parar até em jornal da TV.

E eles pensam no futuro: ano que vem, para celebrar os 20 anos do projeto, fãs poderão conferir o filme da Galinha Pintadinha. "A gente está fazendo o longa-metragem da Galinha. Vai ser um ponto importante na nossa carreira e quem sabe para o cinema de animação brasileiro também", finaliza Juliano.