Erasmo Viana revela virada espiritual após superar vício em pornografia

Erasmo Viana, 40, revelou nas redes sociais que está vivendo um novo capítulo de sua vida, marcado por superação e transformação pessoal.

O que aconteceu

O influenciador contou ter vencido vícios em pornografia e maconha. Segundo ele, essa virada de chave está diretamente ligada ao fortalecimento da fé e ao relacionamento com a estudante de nutrição Amanda Siqueira, sua atual namorada. O apoio da companheira, segundo Erasmo, tem sido essencial no processo de autoconhecimento e reencontro espiritual. "O vídeo mais importante que eu já gravei em toda minha vida em pouco mais de 10 anos de rede social", escreveu.

Erasmo revelou que decidiu romper com hábitos que considerava destrutivos e embarcar em uma jornada de cura interior.

Coragem que eu tenho hoje para falar, para me abrir, justamente pelo fato de querer contribuir na vida das pessoas de forma positiva e possam usar isso a seu favor. Essa busca de me curar e sair desse ciclo vicioso foi buscar meu relacionamento com Deus.

Erasmo

O influenciador destacou que o caminho que está trilhando não está ligado a uma religião específica. Seu desejo é manter o relacionamento pessoal com a fé. "Vim de família católica, tinha buscado a conexão com a umbanda, fui muito bem aceito, tenho gratidão, mas sentia que faltava algo ainda maior, esse algo maior era o relacionamento com Jesus", afirmou, segurando uma Bíblia ao compartilhar o vídeo com os fãs. Erasmo reforçou que não segue uma doutrina específica.

Erasmo falou abertamente sua antiga relação com conteúdos adultos.