Diretor de "Superman" James Gunn reconstrói herói em novo filme

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - James Gunn, roteirista e diretor dos filmes "Guardiões da Galáxia", teve várias ideias sobre como apresentar uma nova versão do Superman na telona.

Gunn disse que estava ciente das várias maneiras como o nobre herói havia sido abordado desde sua estreia em 1938, inicialmente em histórias em quadrinhos e depois em seriados de rádio, programas de televisão e filmes.

O desafio era apresentar algo novo que atraísse uma nova geração de cinéfilos e revigorasse o DC Studios da Warner Bros Discovery.

Sua visão, no filme intitulado simplesmente "Superman", começa a ser lançada nos cinemas nesta semana.

Na cena de abertura, o Superman, interpretado pela primeira vez por David Corenswet, é visto ensanguentado após uma luta, uma representação incomum para o Homem de Aço.

"Eu queria pegar o personagem do Superman e focar em uma parte dele que não tínhamos visto antes", afirmou Gunn.

Gunn cercou o Superman com elementos que o encantaram nos quadrinhos quando criança. O Superman vive em um mundo, disse Gunn, com "amigos super-heróis, monstros gigantes, cães voadores, robôs e todas essas coisas mágicas".

O novo filme inclui o companheiro de quatro patas do Superman, um cão superpoderoso chamado Krypto, apresentado pela primeira vez em uma história em quadrinhos de 1955. A versão mais recente é baseada no vira-lata resgatado e malcomportado da vida real de Gunn.

A Warner Bros está contando com "Superman" para iniciar uma nova era no DC Studios, que não conseguiu igualar o sucesso de super-heróis da Marvel, de propriedade da Walt Disney. Gunn, que fez os filmes "Guardiões" para a Marvel, foi nomeado co-CEO do DC Studios, ao lado do produtor Peter Safran, em 2022.

A dupla planejou uma lista de longo prazo que inclui um filme da Supergirl para junho de 2026, um filme baseado em Swamp Thing e séries de TV para a HBO Max. Espera-se que a Mulher Maravilha e o Batman também retornem aos cinemas.

Gunn disse que a estética que o público vê em "Superman" não será necessariamente um prenúncio de futuros empreendimentos do DC Studios.

"Quero ter certeza de que cada projeto tem seu próprio sabor único", declarou Gunn, que admitiu ter sentido o peso da responsabilidade de produzir um sucesso.

"Sempre senti a pressão", disse Gunn. "Isso tem sido difícil."

Mas quando começou a ver a reação inicial ao filme, "estou me sentindo muito bem", disse ele. "É muito divertido. Estou vendo o efeito que o filme tem sobre as pessoas."