Diego Hypolito revela que foi à falência: 'Perdi R$ 10 milhões em meses'

Diego Hypolito, 39, revelou que decidiu entrar no BBB 25 (Globo) para conseguir reconstruir seu patrimônio após ir à falência.

O que aconteceu

Hypolito disse que conseguiu construir um patrimônio como ginasta, mas perdeu tudo após sofrer prejuízos milionários. "A gente perdeu tudo porque eu fui à falência. Eu tinha dinheiro para o resta da minha vida, a ginástica me deu dinheiro, mas eu não sei como consegui perder tudo", iniciou durante participação no podcast Selfie Service.

Ele explicou que perdeu mais de R$ 10 milhões em questão de meses. "Foi uma falta de organização financeira, muitas pessoas me roubaram, perdi imóveis, perdi um patrimônio muito alto. Perdi muito mais de R$ 10 milhões em meses. A gente foi despejado. A gente tinha tudo e do nada não tinha dinheiro para comprar um [pacote] de café".

O ex-ginasta destacou que sua mãe sofreu ao ser despejada da própria casa, quando ele prometeu a si mesmo que iria sair daquela situação. "Minha mãe quase morreu quando a gente foi despejado. Depois disso, eu decidi que iria reconstruir tudo que era da minha mãe. O BBB foi uma aposta para me dar projeção, para as pessoas lembrarem dos meus títulos [no esporte] e me conhecerem".

Diego Hypolito entrou no reality ao lado da irmã, Daniele. No reality, o ex-ginasta chegou na reta final e deixou o programa como um dos preferidos do público. Atualmente, ele se dedica a vida de influenciador e comentarista esportivo no Grupo Globo.