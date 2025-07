Danilo cai para trás ao encontrar mulher misteriosa no porta-malas

Danilo (Felipe Simas) encontra Nina (Flora Camolese) no porta-malas do carro nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Eufórica com o retorno da filha, Filipa (Cláudia Abreu) organiza um reencontro entre Nina e suas antigas amigas. Mas em um gesto impulsivo, a jovem se esconde no porta-malas do carro de Danilo (Felipe Simas), motorista da família.

O que provoca a atitude é justamente a insatisfação com a mãe, que força essa reconexão. Sentindo-se pressionada, a jovem decide fugir, o que deixa Filipa desesperada, pois teme ter perdido a filha novamente.

Danilo, pego de surpresa, tenta contornar a situação ao encontrar a jovem no porta-malas. No entanto, Nina foge após jogar o celular dele longe.

Danilo (Felipe Simas) e Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.