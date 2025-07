Autora de 'Além do Toque' atiça imaginação e apimenta casamentos com livros

A primeira mininovela do UOL, "Além do Toque", acaba de ser lançada no UOL Flash. A produção é inspirada no livro homônimo de Mari Sales, autora de romances que faz sucesso com histórias curtas e repletas de cenas quentes.

Ela, que deixou anos de trabalho em TI para faturar milhões como escritora, vê nos livros eróticos uma ferramenta de liberação e autoconhecimento feminino —e não faltam histórias de leitoras ávidas que concordam com isso.

"Além do Toque" traz mocinha virgem diferente

A trama gira em torno de Fran, uma massagista virgem de 26 anos que se liberta com um cliente, Umberto. Ambientada entre o Natal e o Ano-Novo, a história mostra a química imediata entre os dois, que ultrapassam a barreira profissional para descobrir uma conexão intensa e profunda.

Com o enredo, Mari quis desmistificar a perda da virgindade, além de trazer um drama familiar. "O diferencial da história é o despertar da rebeldia dessa mulher que sempre seguiu padrões, que baseou a vida no que a mãe estava precisando", conta.

Existe um grande mito de que a primeira vez precisa doer, precisa ser traumática, vai doer, vai sangrar. Quando [a primeira vez] é feita com carinho, com atenção, quando não é uma obrigação e quando você está relaxada, liberta, é só a primeira vez e não precisa ser dolorida. Mari Sales

"Lugares seguros para fantasia e fetiche"

Memórias, filmes, livros, conversas e estudos inspiram Mari a escrever cenas de sexo. Para "Além do Toque", ela mergulhou no mundo da massagem, do toque, das zonas erógenas e do afrodisíaco. Mas até papos que ela ouviu entre colegas homens, que eram maioria quando trabalhava com TI, já foram material de inspiração na hora de escrever sobre o assunto.

Mari diz que ouve com frequência relatos de mulheres que apimentaram o casamento ou se sentiram mais livres após lerem seus livros. "Teve uma mulher de 74 anos que disse: 'Quando meu marido morreu, eu achei que a minha vida tinha acabado, que eu não tinha mais nada pra viver. Foram os livros de romance que me despertaram, que mostraram que continuo sendo mulher, que posso viver outras realidades'", conta.

Tem leitoras que falam que o casamento estava morno, mais sério. Elas começaram a ler livros de romance ou que tenham [cenas quentes] e começaram a despertar, tiveram essa provocação. Mari Sales

Segundo ela, o nível de detalhe nos livros eróticos são a chave dessas descobertas. "O propósito de uma cena quente é te ajudar a conhecer o corpo feminino. Existe uma crença de longa data de que isso é proibido, que é feio, que a mulher não pode sentir prazer, não pode nem desejar. Os livros, principalmente os mais detalhados, trazem esse outro olhar".

Nós, mulheres, somos muita imaginação, por isso que a gente pode até fazer de luz apagada. [...] A gente precisa só de um estímulo o suficiente para imaginar. Algumas são bloqueadas até para imaginar, mas precisam ter um local seguro para vivenciar essas fantasias e fetiches. Mari Sales

Ela não se importa com quem critica o gênero erótico e diz que é preciso normalizar o sexo na literatura. "A intimidade de um casal pode ser saudável, boa, bonita e sagrada, não só no sentido espiritual, mas também no sentido de que é algo que pode gerar uma vida. [...] Por isso, eu escolho entrar, estar e fomentar os canais onde existe muita demanda, necessidade, fome, desejo de ter mais livros de romance."

Mari conta que já fez o primeiro R$ 1 milhão com suas produções e que já deve estar ultrapassando o segundo. Hoje, ela é a terceira autora mais lida do Kindle Unlimited no Brasil. São mais de 140 publicações na Amazon Brasil e mais de 35 títulos físicos com o Grupo Editorial Portal. Cinco de suas obras foram transformadas em audiolivro pela Audible e, agora, "Além do Toque" se tornou sua primeira adaptação para as telas.

O ritmo de produção é intenso: em média, Mari escreve 20 livros por ano e publica de 12 a 15 obras. "Se somar todo o meu salário da época de TI, eu não ganhei isso. E olha que eu trabalhei 14 anos [na área]. Eu estou há nove anos com a escrita, e já bati meu milhão. Tudo isso com a minha constância, meu comprometimento [que vem da TI], meu comprometimento com a intensidade de entregar o livro", conta.

Como assistir

Os 21 episódios de Além do Toque são uma coprodução com a Luzz Produções e estão disponíveis no UOL Flash. Você pode assistir aos sete primeiros gratuitamente —os seguintes são exclusivos para assinantes do UOL.