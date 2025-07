Após encontrar bebê desaparecido, Maria morre em 'Êta Mundo Melhor'

Maria (Bianca Bin) morre nos próximos capítulos da novela "Êta Mundo Melhor" (Globo).

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, Maria, ao sair da igreja, se depara com Zulma (Heloisa Périssé) na porta do local. A esposa de Celso (Rainer Cadete) reconhece a marca de nascença do filho de Candinho (Sergio Guizé) no colo dela.

Ao tentar confrontar e perseguir a vilã, Maria é atropelada sem tempo de contar a ninguém sobre a sua descoberta. Logo, ela é socorrida no hospital, mas seu estado de saúde é grave.

Na enfermaria, Maria é atendida por Estela (Larissa Manoela), mas acaba morrendo. Enquanto Celso sofre com a morte da esposa, Sandra (Flávia Alessandra) comemora a morte de sua inimiga.

Maria (Bianca Bin) e Celso (Rainer Cadete) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Êta Mundo Malhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.