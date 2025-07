Ana Castela desabafa após chorar em show: 'Estão me pegando pra Cristo'

Ana Castela, 21, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após se emocionar e cair no choro durante uma apresentação no final de semana.

O que aconteceu

No vídeo publicado hoje, a boiadeira agradeceu o apoio do público. "Tô aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu tô recebendo, todas as fotos e mensagens. Foram todas lindas, obrigada do fundo do meu coração", afirmou.

A cantora falou sobre sua luta emocional. "Não tô passando por uns dias muito legais, foram difíceis, muito, principalmente porque tô tentando criar uma cabeça mais forte porque tô aprendendo a lidar com esse mundo da internet. Não é fácil pra mim, pra ninguém que está nesse meio", concluiu.

Durante um show em Minas Gerais, Ana Castela desabafou no palco sobre as dificuldades que tem enfrentado com críticas. "Estão me pegando pra Cristo. Eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de ir embora, mas não vou não. Ainda tenho gente pra fazer feliz", disse a artista emocionada.