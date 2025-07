Lu Gimenez diz que filho teme ser cantor por comparação com Mick Jagger

Luciana Gimenez, 55, revelou que seu filho, Lucas Jagger, 26, "tem receio" de ingressar na carreira musical por ser filho de Mick Jagger, 81, vocalista da banda britânica The Rolling Stones.

O que aconteceu

Gimenez abordou o assunto ao falar sobre "nepo baby". "Eu tenho filho de um homem muito famoso e tem que superar um monte de preconceito", iniciou a apresentadora no episódio mais recente do Bagaceira Chique, podcast que ela mesma comanda.

Em seguida, Luciana disse que seu primogênito gosta de cantar, mas não se arrisca na profissão por temer comparações com o pai. "Eu já falei isso com o Lucas, ele gosta de cantar, mas a gente observa que é um 'carma bom' [ter pai famoso]... Ele sempre gostou de música, mas ele tem um pouco de receio por ser filho do Mick Jagger".

No podcast, Gimenez também contou que Lucas evita os holofotes, parte pela forma como foi criado, porque a apresentadora buscou protegê-lo do assédio da mídia na infância. Já adulto, e embora seja filho de duas personalidades midiáticas, o jovem preferiu continuar no "anonimato" e não gosta nem mesmo de aparecer em publicações nas redes da mãe.

Gimenez já revelou que Lucas mantém uma boa relação com o pai. "O Mick não morava no mesmo país que meu filho, então essa conexão de tempo e espaço era mais difícil para ele. Mas ele [Mick] gosta muito dos filhos, é uma pessoa extremamente carinhosa, está sempre atento".

Além de Lucas, Luciana Gimenez também é mãe de Lorenzo, 14, do casamento com o empresário Marcelo de Carvalho. Atualmente, a apresentadora está solteira e diz manter uma boa relação com todos os ex-companheiros.