Justus se pronuncia após postagens sugerindo morte em foto com a filha

Roberto Justus e Ana Paula Siebert se pronunciaram após ofensas feitas à filha do casal, Vicky, de cinco anos, terem ganhado repercussão em postagens feitas na rede social X (antigo Twitter) neste domingo, 6.

Entenda o caso envolvendo foto com a filha de Justus

Na sexta-feira, 4, o casal publicou uma foto em que aparecem juntos ao lado da filha no Instagram. Na foto, a menina segura uma bolsa, aparentemente de grife. Um perfil no Twitter repercutiu as imagens indicando que o objeto teria custado R$ 14 mil. Outros perfis passaram a comentar a postagem.

Justus e Siebert não informaram exatamente a quais postagens se referiam. Mas entre os prints que circularam e causaram mais repercussão, constavam o de um homem que se identificava como professor, que insinuava: "Só guilhotina...". Outra usuária escreveu: "Tem que mtr [sic] mesmo!", provável referência à palavra "matar".

Roberto Justus e Ana Paula Siebert se pronunciam após ataques à filha

Os pais de Vicky explicaram que não costumam se expor em situações desse estilo, mas decidiram fazê-lo devido à gravidade das falas. "O que aconteceu ontem? Um professor de uma universidade federal, depois uma psicóloga, e outras pessoas, condenando uma foto que nós publicamos da nossa família."

"Ela apareceu com uma bolsinha, que inclusive nem compramos, foi um presente. Mas, mesmo que tivéssemos comprado, não cabe a alguém julgar."

"Extrapolou o bom senso. É uma coisa tão maluca, tão louca... Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina. Assassinar a nossa família. Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil?!", revoltou-se.

Ana Paula Siebert prosseguiu: "Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa inaceitável. Por isso que a gente está se pronunciando. Se a gente começa a assinar em baixo de que internet é terra de ninguém e todo mundo pode falar o que quiser, não é assim."

"Desta vez nós vamos atrás dos nosso direitos, até para dar o exemplo. Já acionei todo o corpo jurídico. Não vou aceitar ameaça à nossa família, como pai e mãe de família", disse Justus.

"Eu tenho muita pena dessa gente, que tem um amargos tão grande no coração, uma maldade tão grande de ser infeliz de querer o mal de outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências", concluiu o apresentador.

Os filhos de Roberto Justus

Vicky Justus nasceu em 18 de maio de 2020, fruto do casamento entre Roberto e Ana Paula Siebert. Justus também é pai de mais quatro filhos, de seus relacionamentos anteriores: Rafaella, de 15 anos, Fabiana, Luiza, 32, Fabiana, 38, e Ricardo, 41.