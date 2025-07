Irmã de Bruna Biancardi celebra chegada da sobrinha, Mel: 'Encher de amor'

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, 31, foi até a maternidade para conhecer sua nova sobrinha, Mel, que nasceu ontem.

O que aconteceu

Em seus Stories do Instagram, Bianca compartilhou uma foto na maternidade e celebrou a chegada da bebê. "A nossa pequena Mel chegou! Bem-vinda, meu amor! Vamos te encher de amor", escreveu.

Mel é fruto do relacionamento de Bruna com Neymar Jr. É a segunda filha do casal, eles também são pais de Mavie, de 1 ano e 8 meses. O jogador de futebol ainda é pai de Davi Lucca, 11, e Helena, 1.