Henrique & Juliano lotam Allianz Parque com sucessos e interação o público

Celebrando um momento importante na carreira, a dupla sertaneja Henrique & Juliano se apresentou na noite de sexta (4), no Allianz Parque, em São Paulo, em meio ao frio típico da capital paulista. O show "Manifesto Musical" contou com efeitos visuais, como chuva de papéis e fogos de artifício.

Como foi

Com ingressos esgotados para as três datas, os irmãos tocantinenses retornaram à cidade após um ano sem apresentações na capital. O público respondeu com entusiasmo, cantando desde os primeiros acordes e interagindo com a dupla ao longo da noite.

Durante as 2h30 de apresentação, Henrique e Juliano executaram um setlist com 31 músicas, incluindo "Última Saudade", "Cuide Bem Dela", "Aquela Pessoa", "Quem Pegou, Pegou", "Seja Ex", "Traumatizei" e "Vidinha de Balada".

Um dos momentos mais marcantes foi a homenagem à cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021. A imagem da artista foi projetada no telão enquanto a dupla interpretava "Flor e o Beija-Flor", parceria lançada em 2016. "A gente pode sonhar junto, mas também pode realizar junto. E por mais que ela não esteja aqui hoje para agradecer, nós estamos aqui para agradecer por ela", disse Henrique.

Conhecido por receber peças íntimas de fãs durante os shows, Henrique voltou a ser alvo de brincadeiras do público. Em São Paulo, calcinhas e até um vibrador foram arremessados ao palco, em uma cena que remete ao cantor Wando, famoso por esse tipo de interação com a plateia.

Na parte final do show, a dupla revisitou sucessos como "Cê Me Conhece, Eu Me Conheço", "5 KM", "Quase Algo", "Não Tô Valendo Nada", "Pra Que Juízo", "O Céu Explica Tudo", "Na Hora da Raiva", "Recaídas" e "Arranhão" —esta última, a música mais ouvida do Spotify Brasil em 2023.

"Vocês estão pra sempre na nossa história, São Paulo. Obrigado por tudo", disse a dupla antes de encerrar a apresentação ao som de "Liberdade Provisória".

Convidados do Manifesto

A abertura da noite ficou por conta da dupla Kaique & Felipe, que apresentou seu maior sucesso, "Saveiro", lançado em 2023 em parceria com Luan Pereira. Visivelmente emocionados, os artistas agradeceram pela oportunidade. "Somos muito gratos e jamais vamos esquecer esse momento no primeiro Manifesto", disse Felipe.

Neste domingo (6), Felipe & Rodrigo assumem o palco com seus principais hits. No sábado (5), a abertura ficou por conta de Danilo & Davi. Os ingressos estão esgotados.