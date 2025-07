Filho de Celso Portiolli aparece no 'Domingo Legal'; quem é ele?

O Domingo Legal de hoje contou com uma participação especial: Pedro Portiolli, filho do apresentador Celso Portiolli. O jovem assistia ao programa quando foi convidado para subir no palco pela Narcisa, personagem de interpretada por Tiago Barnabé.

Hoje tem visita ilustre, o filhote do Celso! #DomingoLegal pic.twitter.com/igyRgJtOZQ -- Domingo Legal (@Domingo_Legal) July 6, 2025

Quem é Pedro?

O jovem tem 22 anos. Além dele, Celso Portiolli é pai de outras duas meninas, Laura, 25, e Luana, 18. Os três são filhos de seu casamento com Suzana Marchi.

Ele é DJ. Há vídeos nas redes sociais em que ele se dedica à música desde 2019. No entanto, foi a partir de 2023 que ele se lançou como "Dj Peepo".

Ele é fã de ski. Pedro compartilha com frequência vídeos e imagens fazendo o esporte em outros países.

Nas redes, compartilha momentos divertidos com o pai. "Zueiras na viagem", escreveu ele em uma das publicações.

Não é a primeira vez que aparece na TV. No ano passado, Pedro Portiolli também foi ao palco no "Domingo Legal". "Hoje o meu filho está aqui na TV também. Veio visitar o papai", disse Celso, abraçando o jovem. Na ocasião, ele ainda alfinetou comentários sobre a filha Laura, que foi acusada de ser uma "nepo baby" após anúncio de que seu podcast seria exibido no SBT. "Estão dizendo que eu pedi para sua irmã trabalhar aqui na televisão. 'Onde já se viu? Pediu pra filha fazer o podcast?'. Eu vou botar mais um agora!", provocou ele, lançando uma gargalhada.

Aparição na TV chamou atenção de telespectadores. Nas redes sociais, as pessoas comentaram sobre a semelhança com o pai e a timidez frente às câmeras.

Gente, o Pedro é a cara do Celso Portiolli. 🫠 #DomingoLegal -- shawol girl five 💎 POET | ARTIST 🩵 (@thisishineefive) July 6, 2025